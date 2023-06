Scrive con la vernice una frase d’amore sull’asfalto. Sorpreso e denunciato

Firenze, 2 giugno 2023 – Sorpreso dalla polizia a Firenze mentre scrive con la vernice di una bomboletta spray una frase d'amore, in lingua italiana. L’uomo è stato denunciato dalla pattuglia della Squadra Volanti. È successo in via dei Vanni intorno alle 16 di giovedì 1 giugno nelle vicinanze di Ponte alla Vittoria. Il denunciato, 27 anni, romeno, aveva tracciato la scritta sull'asfalto ed è stato segnalato alla procura per imbrattamento e deturpamento.