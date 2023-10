Firenze, il polo universitario imbrattato di scritte contro Israele. Nel mirino anche Nardella

Firenze, 13 ottobre 2023 - La stella di David associata alla svastica e pesanti offese indirizzate al sindaco Nardella. Polo di Novoli imbrattato da scritte pro Palestina. “Con la resistenza palestinese”, si legge su un muro. E ancora: “Unifi e Leonardo Spa complici di morte”. E poi l’epiteto di ‘assassino’ rivolto verso lo stato d’Israele. Insomma, i collettivi universitari non si smentiscono.

Proprio oggi a Roma è in corso un corteo universitario pro-palestinesi con protagonisti collettivi di licei e università, durante il quale non sono mancati scontri con le forze dell’ordine. Poco dopo lo scoppio della guerra, in due istituti milanesi i collettivi studenteschi si erano messi a inneggiare ad Hamas tramite Instagram.

Dal canto suo, l’Università di Firenze ha fatto sapere che si adopererà prima possibile per far rimuovere le scritte.