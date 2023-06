Scritta antisemita davanti al Michelangiolo

FIRENZE

"Rita serva d’Israele" e "Gaeta boia". Sono le due scritte comparse ieri di fronte al liceo Michelangiolo, corredate da una stella a cinque punte. Sul gesto sono in corso indagini per risalire agli autori. Davanti al liceo lo scorso febbraio è avvenuta l’aggressione di due studenti per mano di alcuni esponenti dei gruppi di estrema destra. La preside, dopo l’episodio, aveva sporto denuncia e stigmatizzato il gesto. A lei ieri è arrivata la solidarietà del deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. "Antisemitismo un tanto al chilo - dice - dai soliti ‘democraticì che pretendono di offrire a tutti le loro lezioni di civiltà".

Intanto oggi dalle 8 alle 9, proprio davanti al Miche Flc Cgil, Uil Scuola, Snals e Gilda hanno proclamato un’ora di sciopero. "Il motivo – spiegano – è avere rispetto, relazioni sindacali corrette, trasparenza".