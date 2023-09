Scontro in Consiglio sullo Stop alle Lezioni su Resistenza e Costituzione

È scontro totale in Consiglio comunale sullo stop alle lezioni su Resistenza e Costituzione nelle scuole e sul rinnovo, ad ora, non previsto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara con l’Anpi. Da una parte l’assessora all’educazione Sara Funaro, dall’altra i capogruppo di Fdi e Lega Alessandro Draghi e Federico Bussolin. In aula Funaro dice di trovare "grave il fatto che la convenzione non venga rinnovata. L’accordo scade giovedì e l’Anpi deve ancora ricevere una risposta". Arriva il turno di Draghi e Bussolin e entrambi non le mandano a dire. Prima Draghi: "Ce ne faremo una ragione se l’Anpi uscirà finalmente dalle scuole italiane". Poi Bussolin: "Vivaddio se l’Anpi esce dalle scuole, se si smette di fare lezioni politicizzate sulla Resistenza nelle scuole e sulle menti dei bambini In Consiglio il clima si accende. Massimo Fratini, consigliere Pd, ha fatto diversi viaggi della memoria. Non ci sta e, a muso duro, afferma: "Mi vergogno dell’intervento di Bussolin. Io sono stato a Mauthausen con i ragazzi. La faziosità politica non c’entra niente". Funaro si arrabbia. Dice che quello che viene definito l’ottimo lavoro di Valditara ha come risultato "la richiesta di tagli dei plessi scolastici". E, a proposito dell’Anpi, rilegge con amarezza ciò che dicono da Fdi e Lega e conclude: "Senza quell’accordo si toglie una possibilità di istruzione per i nostri bambini sui valori di Resistenza e della nostra Costituzione".

N.G.