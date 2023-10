Scontro auto-moto in via Sestese, centauro ferito. Traffico in tilt

Firenze, 20 ottobre 2023 – Un incidente, uno scontro tra un’auto e una moto, si è verificato in via Sestese, a Firenze. L’incidente è avvenuto in direzione di Sesto Fiorentino, dopo lo svincolo per viale XI Agosto. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. In seguito all’incidente ci sono state pesanti ripercussioni nel traffico.