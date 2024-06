Firenze, scompaiono due cugine, una è minorenne. Ricerche ovunque

Firenze, 15 giugno 2024 – Due cugine, di cui una minorenne, sono scomparse a Firenze. Sparite nel nulla nella serata di venerdì 14 giugno.

E adesso c’è grande preoccupazione in città. La prefettura ha attivato il piano che viene messo in campo in questi casi per la ricerca di persone scomparse. Si chiamano Dai Ada e Wu Mina Jiajia. Sono entrambe di origine asiatica. Si tratterebbe di un allontanamento volontario.

Le due cugine erano nell’abitazione della nonna, nella zona di Firenze Peretola. In un momento di assenza di quest’ultima si sono allontanate. Le ricerche sono della polizia, insieme ai volontari della Città Metropolitana.

Al momento della scomparsa la cugina maggiorenne indossava una maglia rosa con la scritta” Kenzo” ed aveva con sé una borsa e un trolley di colore rosso.

Le foto delle due giovani sono state diffuse anche su alcuni gruppi Facebook fiorentini. La prefettura ha fatto scattare il piano nella mattina di sabato.