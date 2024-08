Scippo in pieno giorno. Strappata la collana a un’anziana in centro

L’hanno avvicinata intorno alle 12.30 di ieri e le hanno strappato dal collo una collanina d’oro. Vittima dello scippo, una signora di Signa, che ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione e della compagnia e che ha raccontato i fatti sul gruppo Facebook "Abitanti di Signa". "Stavo rientrando a casa dalla farmacia – ha scritto – quando due magrebini si sono avvicinati e mi hanno strappato dal collo una collanina d’oro, per poi scappare verso la stazione. Ovviamente ho subito sporto denuncia ai carabinieri. Ho avuto la sensazione che fossero già volti noti. Certo non credo di ritrovare la collanina, di valore più affettivo che economico, ma spero di dare un monito a tutti di prestare attenzione a certi soggetti". Tante le frasi di preoccupazione e di solidarietà che hanno fatto seguito al post della vittima, che fortunatamente non ha subito conseguenze fisiche dall’aggressione. Secondo i primi accertamenti, intanto, l’autore dello scippo sarebbe un’unica persona, sulla quale si stanno ora concentrando le indagini dei carabinieri. Ulteriori indizi dovrebbero arrivare dall’esame delle telecamere della zona, alcune delle tante che monitorano costantemente il territorio comunale. Di certo, in questi giorni in cui il paese è particolarmente vuoto e molti negozi sono chiusi, è importante muoversi con attenzione e guardarsi dai malintenzionati. La zona della stazione ferroviaria, in particolare, è molto frequentata da balordi. Negli ultimi mesi sono stati segnalati vari episodi di schiamazzi notturni, atti vandalici e persone in stato di alterazione trovate a dormire per terra o sulle panchine.