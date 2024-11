Scippo a una turista: tre arresti

Furto con destrezza ad una turista 70enne: la Polizia arresta 3 cittadini di origine magrebina

I presunti autori sono stati fermati dai Falchi della Mobile che hanno anche recuperato e restituito il maltolto alla proprietaria. L’episodio in via Cerretani dove 3 uomini si sarebbero avvicinati a due turiste a passeggio per il centro e avrebbero sfilato dalla borsa di una di loro il cellulare: due del gruppetto avrebbero fatto da “scudo” coprendo il terzo complice da occhi indiscreti, quest’ultimo, invece, con un gesto repentino avrebbe sfilato lo smartphone alla vittima.

La scena non è però sfuggita ai Falchi della Mobile appostati in zona per uno specifico servizio finalizzato anche al contrasto dei reati predatori.

I poliziotti hanno subito fermato i presunti autori del gesto e, a seguito dei controlli, hanno ritrovato il “bottino del colpo”, restituendolo immediatamente alla legittima proprietaria.

L’arresto dei 3 uomini, tutti già noti alle forze di polizia e che ieri, su disposizione dellasono comparsi davanti al giudice, è stato convalidato e nei loro confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.