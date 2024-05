Sciopero taxi. Disagi in vista per i trasporti

Quella di oggi sarà una giornata molto complessa dal punto di vista dei trasporti, visto lo sciopero dei tassisti. Si prevede un’alta affluenza, con i conducenti di auto bianche incroceranno le braccia dalle 10 alle 22. "Direi che l’affluenza sarà pressoché totale" ha spiegato nei giorni scorsi il presidente nazionale Uritaxi Claudio Giudici, ed è da ricordare che nella stessa giornata ci sarà un’importante manifestazione a Roma. Nella capitale è previsto infatti un sit in, dalle 11 alle 17, in piazza San Silvestro.

Nel corso di oggi saranno garantite esclusivamente le corse per le categorie fragili. Le sigle sindacali che aderiscono allo sciopero sono Uritaxi, Unica Cgil, Fit Cisl Taxi, Uiltrasporti, Sitafi e Ugl Taxi. Oggetto della protesta è il riassetto del trasporto pubblico non di linea previsto dai decreti attuativi recentemente presentati dal ministero dei Trasporti, con particolare riferimento alle disposizioni che dovranno regolamentare le piattaforme digitali di intermediazione. Ad allarmare la categoria, sono soprattutto i tentativi di interferenza da parte delle multinazionali che minacciano di destrutturare un servizio pubblico essenziale. "Gli utenti devono essere consapevoli di una cosa, questa battaglia è anche per loro – ha spiegato Giudici -. Non si può far operare nello stesso mercato soggetti con regole differenti". Giudici ha attaccato gli Ncc: "I privilegiati sono loro perché hanno la tariffa libera, mentre noi non l’abbiamo. Inoltre solo noi abbiamo un turno di servizio imposto. Se continua questa situazione a rimetterci saranno soltanto gli utenti".