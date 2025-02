Sciopero generale dei sindacati di base, scuola e trasporti a rischio. Corteo a Firenze

Firenze, 7 ottobre 2021 – Disagi in vista per la giornata di lunedì 11 ottobre. I sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale di 24 ore, che riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, dalla scuola ai trasporti. A Firenze è prevista la principale manifestazione della Toscana, con corteo in partenza alle 10 da piazza Puccini, direzione via Ponte alla Mosse, Porta al Prato, via Jacopo da Diacceto e conclusione in piazza Adua.

Lo sciopero, spigano Cobas, Usb e le altre sigle sindacali, è stato indetto contro lo sblocco dei licenziamenti, per il rilancio dei salari, per la garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati, per il contrasto alla precarietà ed allo sfruttamento, per il rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, per una vera democrazia sindacale, per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori.

Nei trasporti sarà a rischio il servizio su treni, autobus, tramvia, aeroporto. Queste le modalità di sciopero comunicate dalle aziende.

Tramvia Il servizio non è garantito fino alle 6.30, dalle 9.30 alle 17, dalle 20 fino alla fine del servizio. La regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Gest informa che il tasso di adesione dei precedenti scioperi proclamati dalla stessa sigla sindacale è stato dello 0%.

Ataf Lo sciopero è dall'inizio del servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45, dalle 15.15 alla fine del servizio. Nel corso dell'ultimo stop, fa sapere Ataf Gestioni, l'astensione è stata del 14,61%.

Trenitalia Sono garantiti i servizi minimi nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali).

Toscana Aeroporti A causa dello sciopero potranno essere possibili modifiche alla normale attività operativa. Saranno assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, la società invita i passeggeri a consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa alla pagina “voli in tempo reale” o a contattare la propria compagnia aerea.