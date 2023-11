Sciopero e mense. Attacco Cgil: "Diritto negato"

Alla vigilia dello sciopero generale di oggi, il Comune di Reggello ha garantito alle famiglie degli studenti che almeno i trasporti e le mense scolastiche saranno regolarmente funzionanti. Se le scuole non dovessero aprire, ha annunciato l’amministrazione, i mezzi di trasporto affideranno i ragazzi alla direzione scolastica delle scuole medie, in attesa che i genitori vengano a riprenderli. Ma la Filcams Cgil denuncia un "tentativo di precettazione delle lavoratrici dell’appalto di ristorazione scolastica". La società Camst, che ha la concessione del servizio, "sostiene che nel bando col Comune sia previsto l’obbligo di garanzia del servizio anche in caso di sciopero.

Per questo si è spinta, in maniera del tutto illegittima, a obbligare quasi la totalità delle lavoratrici a prestare la propria attività lavorativa". Inoltre ieri avrebbe chiesto alle stesse dipendenti "di comunicare chi aderirà allo sciopero, ledendo così un diritto tutelato dalla Costituzione". La stessa società invece a Firenze, dove ha appalti sulla ristorazione scolastica, ha già annunciato che non ci sarà il servizio mensa. Il sindacato si dice "sbalordito da tale atteggiamento in un Comune come quello di Reggello solitamente attento alle problematiche dei lavoratori".