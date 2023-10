Sciopero del trasporto pubblico e lavori su viale Strozzi, in tilt il traffico a Firenze

Firenze, 9 ottobre 2023 – Lunedì mattina complicato per chi si sta muovendo in auto a Firenze. Il mix di tempo incerto, sciopero del trasporto pubblico e i problemi relativi ad un tombino Publiacqua che è sprofondato sta portando grandi disagi al traffico. L'intervento di Publiacqua al tombino in viale Strozzi era in calendario per il weekend ed è terminato ma tuttora risulta necessario un consolidamento per evitare avvallamenti: per questo sono risultati problemi alla circolazione tanto che i tempi di percorrenza, da ingresso città e fino all'area del centro, sono di oltre 35 minuti. La situazione del traffico è in miglioramento dopo la riapertura di una careggiata.