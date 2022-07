Sciopero autobus Firenze, mezzi pubblici a rischio: quando e a che ora

Firenze, 5 luglio 2022 - Annunciato lo sciopero dei bus urbani per la città metropolitana di Firenze per giovedì 7 e venerdì 8 luglio. È previsto inoltre per martedì 12 luglio una giornata di sciopero per i bus urbani, con astensione dal lavoro anche per operai e impiegati per l'intero turno di lavoro, e presidio alle 15 in piazza Duomo davanti alla presidenza della regione Toscana. L'iniziativa è stata annunciata dal sindacato Cobas lavoro privato.

Quali bus sono a rischio

Lo sciopero indetto riguarda i bus da inizio servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45, e dalle 15.15 a fine servizio. Da una nota dei Cobas si legge che il motivo della contestazione è dovuto "all'aumento dei carichi di lavoro, la riduzione delle giornate di riposo, e i contratti precari: il sindacato nella settimana fino al 12 effettuerà volantinaggi all'utenza e alla cittadinanza invitandoli ad unirsi ai tranvieri in sciopero".