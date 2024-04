Schmidt e la Liberazione: "Sono un antifascista e mi vergogno di quello che hanno fatto i tedeschi"

"Da tedesco, anche se nato decenni dopo" la Seconda Guerra Mondiale, "mi vergogno delle cose che i tedeschi hanno fatto in Italia e in tutta Europa. Mi vergogno e per questo sono antifascista sin dall’inizio. E questo non cambierà mai". Eike Schmidt torna sulla questione alla vigilia del 25 Aprile. E, sentito da Controradio, lo fa con parole nette: "L’antifascismo è scritto nella Costituzione. E’ di tutti, non è divisivo e non dovrebbe esserlo", visto che il fascismo è stata "un’esperienza storica terribile. Io sono sempre stato antifascista. E non ho la destra-destra come compagni di viaggio". Immediata la replica del Pd: "Schmidt ci prende in giro. La sua ipocrisia è vergognosa: nelle liste di FdI a Firenze ci sono esponenti di Casapound".