Crollo a Firenze, Elly Schlein visita il cantiere di via Mariti a un mese dalla strage

Firenze, 16 marzo 2024 – A un mese dalla strage il segretario del Pd Elly Schlein ha raggiunto Firenze e si è recata al cantiere di via Mariti dove lo scorso 16 febbraio morirono cinque operai e altri tre rimasero gravemente feriti. Presenti con lei il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la candidata sindaco Sara Funaro e il segretario regionale dem Emiliano Fossi.

Schlein è andata al cantiere prima di dedicarsi alle iniziative previste oggi, di sostegno alla candidata a sindaco Sara Funaro impegnata nella campagna elettorale per le prossime Comunali.

7 foto Foto Gianluca Moggi / New Press Photo

Stamani il sindaco di Firenze, parlando a margine della presentazione di un libro dedicato a ‘Palazzo Vecchio’, ha sottolineato che “non possiamo assolutamente dimenticare”, la strage nel cantiere di via Mariti di un mese fa, “per questo ci aspettiamo che il governo porti in fondo una normativa più efficace” per la sicurezza sul lavoro, “condivisa con le parti sociali e le imprese".

"Per quanto riguarda noi, non abbiamo per niente dimenticato - ha aggiunto -, e anzi, come i cittadini sanno abbiamo già siglato con i sindacati un importante accordo per il cantiere trasparente e sicuro per la tramvia, e porteremo avanti nuovi accordi nel giro di pochi giorni perché tutte le opere pubbliche di questa città rispondano ai più alti standard di sicurezza e trasparenza anche oltre quanto già previsto dalla legge”.