Una cinquantenne è morta in un tamponamento sull’A1, ferito il nipote. Ieri, intorno alle 14.40, nel tratto fra il Valdarno e Incisa Reggello, direzione Firenze, cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Quattro i feriti, ma c’è anche una vittima: Palmira Concordia, 50 anni originaria di Campobasso ma residente a Firenze. Con lei viaggiava il nipotino di sei anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale la donna non si sarebbe accorta di un rallentamento e sarebbe andata quindi a schiantarsi contro l’auto che la precedeva, sfondando il lunotto e sbalzando fuori dell’abitacolo. Un impatto violento che non le ha lasciato scampo: i soccorritori non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Mentre il nipote è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale Meyer, in codice rosso. Non sono invece gravi gli altri tre feriti, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale la Gruccia in codice verde.

Un dispiegamento di soccorsi in pochi minuti è arrivato sul luogo dell’incidente. È atterrato anche l’elisoccorso Pegaso 1. E poi i vigili del fuoco, un’automedica, due ambulanze e le pattuglie della polizia stradale per gestire il traffico andato totalmente in tilt. L’autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni, fino alle 16 circa e la coda della auto ha raggiunto i dodici chilometri (l’apice alle 16,58), mentre al casello Valdarno, uscita obbligata per un certo lasso di tempo, si sono registrati fino a due chilometri di coda.

L’autostrada si è letteralmente paralizzata, andando ad aggravare una situazione già complicata per i numerosi cantieri proprio su quel tratto, che da tempo costringono gli automobilisti a rallentare per i restringimenti delle carreggiate. Peraltro questo è un momento dell’anno particolarmente trafficato dai vacanzieri tornati a viaggiare dopo l’allentamento dei divieti conseguenti alla pandemia da coronavirus. La paralisi del tratto autostradale è andata ad incidere, come è ovvio, anche su tutte le strade del Valdarno. Durante i soccorsi agli automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente e durante le operazioni di rimozione dei mezzi, sono stati forniti aiuti e acqua agli automobilisti rimasti intrappolati per ore sotto il sole.