Schianto nell’area giochi. Cade pino di venti metri: "Esaminato tre mesi fa". Indagini sul cedimento

Avrebbe potuto essere una tragedia se fosse accaduto di giorno, quando il giardino del Gratta è pieno di bambini, famiglie, turisti. Per fortuna il pino di quasi venti metri di altezza e ottanta centimetri di diametro è caduto alle 1,30 di notte di lunedì, quando l’area giochi di piazza de’ Ciompi è deserta. Una notte stellata, senza pioggia né vento. E l’albero, assicura il Comune, era periodicamente monitorato da professionisti incaricati dall’amministrazione, come prevede il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura: il pino era classificato in classe C ed era stato sottoposto ad analisi visiva (metodo Vta) meno di tre mesi fa, il 30 giugno; pochi giorni prima i tecnici avevano anche controllato con il Resistograph, uno strumento che permette di stimare la densità del legno. Non era emerso nessun problema. Perché quindi l’albero è caduto? Si sa che a cedere è stato l’apparato radicale, ma la causa a monte è ancora da scoprire. "I tecnici indagheranno, ulteriori indagini saranno estese anche agli altri alberi del giardino" rassicurano dal Comune. "Purtroppo quando parliamo di alberi, esattamente come per le persone, anche con controlli e analisi accurate non esiste il rischio zero" si rammarica l’assessore all’Ambiente, Andrea Giorgio.

"L’albero infatti, era stato sottoposto ai controlli periodici negli scorsi due anni da parte di professionisti, dottori agronomi forestali iscritti all’Ordine e competenti. Stiamo indagando per capire le cause del cedimento in modo da trarne informazioni utili per il futuro e nel frattempo continuiamo con l’azione costante di monitoraggio delle nostre piante. La città ha un patrimonio verde importante che vogliamo incrementare ma anche proteggere, stiamo piantando sempre più alberi e stiamo investendo sempre più risorse perché siano sempre più sicuri con il supporto di esperti". La caduta di un albero su un’area giochi, perdipiù senza un’apparente spiegazione, incute paure e solleva critiche tanto tra i residenti e sui social, quanto sui banchi dell’opposizione.

Carlo Casini