Schiacciavino, svaligiata la cassaforte

FIRENZE

Brutto risveglio per i titolari dello “Schiacciavino“ di via Pisana, vicino alla porta di San Frediano: nella notte tra domenica e lunedì, una banda di tre/quattro persone, con la testa parzialmente nascosta dai cappucci, sono riusciti a forzare la serranda e la porta del vinaio e scassinare la cassaforte, con flessibile e martello, dopo averla smurata.

Il danno ammonta a svariate migliaia di euro. Sul posto è intervenuta la polizia, con la scientifica che ha cercato tracce biologiche degli autori del maxi furto. I titolari hanno inoltre consegnato i filmati dell’impianto di videosorveglianza, con la speranza che gli autori, presenti nelle immagini, possano essere identificati.

Per Lapo Cherici, uno dei titolari dell’attività, l’amarezza è tanta. Per il danno patito, ma non solo.

"Siamo dovuti rimanere chiusi in questi giorni per cambiare la serratura e ripristinare i locali, perdendo anche questi incassi - si sfoga Cherici -. Dalle immaagini che abbiamo visionato si vede anche un passante che dopo aver notato qualcosa di strano intorno al nostro ingresso cambia lato, senza però avvisare nessuno. Neanche qui intorno nessuno ha sentito nulla, nonostante il rumore del flessibile".

Ad avvisare i titolari dello Schiaccciavino è stata la cuoca di un ristorante vicino, che ha notato, la mattina intorno alle 7, la porta aperta del locale.

Oltre alla cassaforte, i ladri si sono portati via anche il fondocassa dal registratore.