Schiacciata alla fiorentina. La migliore è di Pintucci

La schiacciata alla fiorentina più buona porta la firma del Forno Pintucci di via Senese scelto dalla giuria tecnica come vincitore della sfida gastronomica lanciata da Food Challenge e dedicata a un dolce tradizionale, tipico di questo periodo come la schiacciata alla fiorentina. Al secondo posto si colloca il Forno Sartoni di via dei Cerchi e al terzo posto la Gelateria Pasticceria Badiani di viale dei Mille. Per la giuria generale, invece, il vincitore è la Pasticceria Badiani di viale dei Mille. Ad ospitare la golosa sfida è stata l’Antica Pasticceria Sieni di via dell’Ariento mentre a comporre la giuria tecnica Luciano Artusi (presidente), Ricciardo Artusi, Angelo Mazzi, Lino Amantini, Gabriella Mari, Giuseppe Da Prato, Gabriele Vannucci e Claudio Pistocchi. Sono stati 21 i forni e le pasticcerie in gara per il progetto Food Challenge che è stato creato con il proposito di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.