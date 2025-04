Scherzi del 1° aprile a Firenze: dalla rivalità Grassina-Antella alla chiusura della Canottieri

Combinare l’usanza di inventare scherzi e paradossali invenzioni il 1° aprile con il piglio provocatorio e dissacrante dei fiorentini non può che sortire l’effetto di una carrellata di ’abbocchi’ esilaranti pubblicati, nei tempi 4.0, sui social. Il portale Dai Colli Fiorentini forse pesca la più riuscita tirando in ballo la storica e gustosissima rivalità tra due paesi alle porte della città. "Rievocazione Storica, clamorosa svolta: niente Grassina, quest’anno è all’Antella!" si legge nel titolo. E poi un estratto: "Alla base dello storico cambio di programma ci sarebbero la difficoltà e alcuni ritardi nell’organizzazione dell’evento. Il paese del Peruzzi ha fiutato l’opportunità e ha deciso di sondare il tessuto sociale antellese per capire quanto fosse possibile uno storico “colpo di mano” per portare la Processione all’Antella. E la risposta è stata più che positiva: il 18 aprile la Rievocazione Storica trasloca dall’altra parte del poggio". Un attimo di comprensibile smarrimento e poi giù tutti a ridere.

E che dire della gloriosa Canottieri Firenze che ieri mattina se n’è uscita con questo post: "Cari soci ed amici purtroppo siamo a comunicarvi una cosa che mai avremmo voluto fare, dopo gli avvenimenti dei giorni scorsi e la decisione del nostro settore “agonistico” che, vista l’impossibilità di poter vogare ha deciso di passare in blocco alla ASD Canottieri Comunali Firenze……dopo 139 anni di storia il consiglio ha deliberato la chiusura definitiva della gloriosa canottieri “Firenze”. Chi dovesse svuotare gli armadietti può contattare la segreteria".

E poi tra siti meteo che annunciano nevicate e scuole chiuse in città spunta fuoro il compostissimo portale Osservatorio Lavori Tramvia che spiazza tutti così: "Incredibile dietrofront sulla linea 3 che porterà a Bagno a Ripoli. Ieri il consiglio comunale ha deliberato lo stop al nuovo ponte all’Albereta". E il tram invece che sul ponte da Verrazzano dove passerà? Ovvio, "dentro al tunnel sotto la pescaia di San Niccolò".

Emanuele Baldi