“Schermi digitali e infanzia”, un ciclo di incontri a Firenze

Firenze, 5 febbraio 2025 - “Quali istruzioni per un genitore consapevole?”. È il tema centrale di un ciclo di incontri, a Firenze, dedicato all’analisi del rapporto tra l’infanzia e l’uso degli schermi digitali. Gli appuntamenti saranno condotti dal professor Cosimo Di Bari, docente associato di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Firenze, che guiderà i partecipanti nell’esplorazione degli effetti dei dispositivi digitali sui bambini, offrendo strumenti e strategie utili per un approccio educativo consapevole. Di seguito i dettagli delle due sessioni in programma: 5 febbraio, ore 17:30 presso il Circolo Culturale Il Boschetto, via di Soffiano 11. 11 febbraio, ore 21:00 presso il Punto Lettura Luciano Gori, via degli Abeti 10. L’iniziativa, in collaborazione con il Quartiere 4, è realizzata grazie al contributo delle associazioni: Isolotto delle Mamme Aps, Comitato Genitori Montagnola Gramsci Odv, Comitato Genitori Legnaia Odv, Piedibus Piccoli Passi Aps. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Si invita la cittadinanza, in particolare genitori ed educatori, a partecipare a questo importante momento di confronto. Per maggiori informazioni, è possibile contattare le associazioni organizzatrici.