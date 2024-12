Un altro giorno è passato e filtra sempre più ottimismo sulle condizioni di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che è crollato a terra al 17' di Fiorentina-Inter di domenica sera: per Bove, subito ricoverato all'ospedale di Careggi in terapia intensiva dopo una corsa da record in ambulanza nel tragitto Franchi-ospedale (13 minuti in totale), anche l'ultima notte è stata tranquilla.

