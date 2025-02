Scavi abusivi lungo la Sp 68. È mistero

Ha suscitato una grande curiosità lo scavo ritrovato lungo la Strada Provinciale 68 che porta a San Michele, poco dopo la Croce di Montedomini nel Comune di Greve in Chianti. Scavo fatto senza permesso. Dentro c’è una scala di ferro con una corda e dei secchi da muratore. Il Comune di Greve ha provveduto a mettere le transenne per impedire che qualcuno possa caderci dentro. Intorno al buco il materiale scavato, compreso mascherine e guanti, poco più in là un’altra scala allungabile gettata tra la vegetazione, mentre la buca oggi è sommersa dall’acqua piovana. Poco più avanti anche una grossa punta da trapano, forse utilizzata per rompere la pietra. A pochi metri un altro scavo, anche questo pieno d’acqua. Forse un saggio dei "tombaroli" anche se questo sembra fatto da una benna di un escavatore. Non è dato sapere cosa effettivamente cercassero. Toccherà al proprietario del terreno ricoprire le buche.

Antonio Taddei