Scatta la bonifica per il bypass di piazza Vittorio Veneto

Bypass di piazza Vittorio Veneto, a Badia partita la bonifica bellica. Cominciano così i lavori per il completamento dell’assetto di Badia attorno alla piazza centrale della frazione, con una nuova strada dietro il Centro civico Ofelia Mangini, ovvero l’edificio della ex scuola elementare, a collegare piazza Vittorio Veneto con via della Nave, oltre a un nuovo parcheggio pubblico, un nuovo marciapiede, un nuovo tratto di pista ciclabile e la predisposizione per l’allestimento di un’area a verde.

Il costo dei lavori per la realizzazione dell’intervento è fissato in 455 mila euro.

La realizzazione delle opere fissate dal progetto darà nuova centralità al Centro civico Ofelia Mangini, che ospita le sedi del Museo di Paleontologia e Scienze della Terra del Gamps e della Proloco della Piana di Settimo.