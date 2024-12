Scarti tessili, raccolti settanta sacchi

Settanta sacchi di scarti tessili e pellame fra via delle Cicogne e via Chiella. Sono quelli che Alia, polizia municipale e amministrazione comunale hanno provveduto a rimuovere nella giornata di ieri. Il primo risultato legato all’azione di ‘Guerrilla marketing’ a Campi, la campagna dell’azienda contro l’abbandono dei rifiuti e che punta a responsabilizzare i cittadini nella segnalazione di comportamenti scorretti, tramite Aliapp.

Gli operatori di Alia si sono spostati, poi, in via Prunaia dove sono stati rinvenuti materiali edili, ingombranti e scarti attribuibili a utenze domestiche, su cui gli ispettori ambientali hanno posizionato l’adesivo ‘Ritiro in corso. Lasciato da un incivile!’ che segnala la prossima rimozione dei rifiuti.

"Siamo convinti – ha detto il presidente di Alia Multitutility, Lorenzo Perra – che queste azioni possano essere utili per tenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali e ricordare che serve un impegno collettivo per scoraggiare comportamenti sbagliati". "È importante ricordare che ogni cittadino - ha aggiunto il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri - ha un ruolo in questa battaglia. Segnalare comportamenti incivili è un gesto semplice, ma di grande valore".

Pier Francesco Nesti