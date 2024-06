Scarperia esplode di colori. Tifosi in festa al Mugello. Tra il pubblico i vip della cucina: spuntano Cracco e Borghese

Scarperia (Firenze), 2 giugno 2024 – Tutti in fila. Con destinazione Mugello. C’è il sole ad accompagnare l’attesa delle gare del Gp d’Italia. Un sole che racconta bene i colori del popolo delle moto che da giovedì ha messo le radici sul saliscendi delle colline che circondano il tracciato toscano.

Un’occhiata al prato derlla Casanova-Savelli è l’impatto ti fa tornare indietro nel tempo. Ai giorni in cui Valentino era in pista e non al paddock. C’è un gran pubblico a questo Mugello 2024. E ci sono appunto mille colori. Quelli delle tende che in tanti hanno aperto da giorni per vivere un weekend fatto di passione e vacanza.

E ci sono i colori di chi fa il tifo ed è qui per sostenere un eroe. Il suo eroe. Il rosso è quello che accompagna il popolo della Ducati con particolare attenzione a Nuvola Rossa, Bagnaia. Il giallo, quello che riporta alla mente le gesta del numero 46, di Valentino, oggi identifica i fan si Bezzecchi e di Di Giannantonio, che poi sono proprio i piloti del team di Rossi.

E poi il rosso e il nero di Aprilia, l’azzurro di Marquez, che per la prima volta è al Mugello da pilota Ducati. Bella storia. Si arriva al paddock e qui il via vai è impressionante fra pass appesi al collo, selfie con Luca Marini o Enea Bastianini e la solita caccia al vip. Ci sono piloti che hanno acceso emozioni in F1 al Mugello, come Fisichella e Patrese. Ci sono Dovizioso, Biaggi, Capirossi e ovviamente Valentino, quasi a rappresentare le emozioni che sono già leggenda.

E poi i maestri della cucina, chef Cracco e Alessandro Borghese, mentre Ambra Angiolini, ma nella giornata di sabato, ha addirittura avuto un ruolo… ufficiale sulla pista: ha sventolato la bandiera a scacchi per definire l’ordine di arrivo della Sprint Race. Si torna a raccontare i colori. Sì, perché Ducati e i piloti Ducati, al Mugello hanno scelto l’azzurro. Quello dell’Italia dello sport.

Della Nazione che si prepara alla cavalcata dell’Europeo e anche dell’Italia che vuole dire la sua nel medagliere all’Olimpiade di Parigi. C’è tutto questo nell’attesa che avvolge e coinvolge il Gp d’Italia al Mugello.