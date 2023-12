’Scarabeo’ a sorpresa. Premiato Dettori

"Per aver scelto e creduto nell’Ospedale del Mugello, per aver rappresentato un punto di riferimento importante per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale borghigiano, per l’umanità, la professionalità e la dedizione con cui dal 1988 è stato ginecologo del presidio ospedaliero". Con questa motivazione, con una cerimonia a sorpresa, il Comune di Borgo San Lorenzo ha voluto consegnare al dottor Carlo Dettori, la mattonella, realizzata dalle Ceramiche Chini, che riproduce lo Scarabeo, simbolo di Borgo San Lorenzo. "Dettori – spiega il sindaco Paolo Omoboni e l’assessora Carlotta Tai – è stato per oltre 40 anni un punto fermo nel nostro ospedale, umanità e competenza sono stati caratteri importanti del suo operato, a dimostrarlo le tante persone emozionate intervenute in occasione della cerimonia. Abbiamo deciso di omaggiarlo per ringraziarlo di aver scelto il nostro ospedale".