Firenze, scappano su auto rubata e finiscono contro un cantiere agli Uffizi

Firenze, 19 luglio 2022 - Hanno rubato un'auto nel nord Italia e l'hanno usata per arrivare fino a Firenze. Non solo. Alla vista della polizia, impegnata in un controllo del territorio, è sfrecciata a tutta velocità cercando di far perdere le proprie tracce nel quartiere di Sant'Ambrogio. E' successo nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2. Gli agenti hanno subito intimato l’alt al mezzo che di tutta risposta ha accelerato oltrepassando piazza D’Azeglio ed immettendosi a forte velocità in viale Gramsci.

Inseguita dalla polizia l’auto dei fuggitivi ha percorso tutti i viali fino a Lungarno della Zecca Vecchia dove ha svoltato in contromano in Lungarno delle Grazie, procedendo poi verso il centro.

Ad un certo punto il veicolo ha sbandato finendo la sua corsa contro un cantiere alle spalle del piazzale degli Uffizi; quasi tutti gli occupanti del mezzo, apparentemente rimasti illesi, sono scappati via facendo perdere le proprie tracce, ad eccezione di una giovane ragazza italiana immediatamente fermata dagli agenti.

L’auto sulla quale viaggiava in compagnia di altre persone rimaste ignote, è risultata rubata nei giorni scorsi nel nord Italia. All’interno del bagagliaio sono stati rinvenuti alcuni monili che gli agenti non escludono essere di provenienza furtiva e per i quali sono in corso accertamenti per rintracciare gli eventuali legittimi proprietari.

Al momento la 20enne, passeggera dell’auto rubata, è stata denunciata per il reato di ricettazione in concorso. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo l’eventuale responsabilità della giovane nella vicenda.

Sempre lunedì, intorno alle 23, la polizia di stato è intervenuta tra via Ghibellina e via Pietrapiana per la segnalazione di un giovane che stava tirando calci alle auto parcheggiate e importunando i passanti. Appena una volante della Questura di Firenze lo ha rintracciato, gli agenti si sono subito resi conto che il ragazzo, un turista americano di 21 anni, era in evidente stato di ebbrezza alcolica, tanto da richiedere l’intervento di un’ambulanza per le eventuali valutazioni mediche. Una volta sopra il giovane ha tentato improvvisamente di colpire con un pugno uno dei sanitari. Subito dopo se l’è presa anche con gli agenti colpendoli con dei calci.

I poliziotti, rimasti illesi, lo hanno subito bloccato, sottoposto a fermo per identificazione, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta.

