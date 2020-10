Scandicci (Firenze), 3 ottobre 2020 - Rinviata a mercoledì 14 ottobre la sfida di calcio di Serie D tra Scandicci e Siena. Tutto a causa del coronavirus: è infatti risultato positivo il familiare di un giocatore dello Scandicci. Le autorità del calcio Dilettanti hanno quindi preso la loro decisione: la partita viene rinviata per cause di forza maggiore. Era stata la dirigenza della società in provincia di Firenze a informare tempestivamente della positività i vertici interregionali. La persona che ha contratto il coronavirus è la moglie di un atleta della prima squadra. Da qui la decisione di un rinvio. La gara si svolgerà dunque tra dieci giorni.

