Scandicci, incidente frontale: caos traffico

Firenze, 15 maggio 2023 - Brutto incidente poco dopo le 14 in via delle Bagnese, a Scandicci vicino al confine comunale con Firenze, davanti al vivaio: nel sinistro sono rimaste coinvolte tre macchine, di cui due hanno avuto uno scontro frontale. Alcuni occupanti delle vetture sono rimasti feriti.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Firenze, arrivati dal vicino distaccamento Fi-Ovest, per mettere in sicurezza le automobili e la Polizia municipale per far defluire il traffico, che è andato in tilt sull'importante direttrice collinare tra Firenze e l'entrata autostradale Firenze Impruneta.

Carlo Casini