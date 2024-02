Scambiatore - via Santelli. Quattro milioni di euro per il collegamento

Quattro milioni di euro per la nuova strada che collegherà via Santelli al parcheggio Scambiatore della stazione di Signa. È stata approvata in giunta regionale la delibera col programma di finanziamenti resi possibili dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), che include anche questo progetto. "Il finanziamento con fondi Fsc per 4 milioni di euro è una notizia che ci dà grande soddisfazione – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale - e per la quale ringraziamo il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore Stefano Baccelli. I fondi vanno a coronare l’impegno profuso dal Comun verso il completamento dell’intera via Arte della Paglia, dall’Indicatore al ponte sull’Arno. Si tratta di interventi decisivi per lo sviluppo e la vivibilità della nostra comunità, ma anche di opere di interesse regionale, che vanno a completare una rete sovracomunale. Dopo il lungo periodo di stop dovuto alle problematiche idrauliche sorte per effetto della nuova legge regionale in materia, che non ci avevano consentito di attingere alla precedente tranche di finanziamenti Fsc, adesso possiamo riprendere la progettazione esecutiva, ormai quasi completata, e l’appalto dell’opera con l’obiettivo di completare il tratto entro il 2027". Il nuovo percorso stradale si porterà dietro anche parte delle opere idrauliche di arginatura previste nell’ambito dell’accordo con la Regione.