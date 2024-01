Scambia siringhe. Nuovo punto in centro

Quando venne installata, erano gli anni ’90, la macchina scambia siringhe di via 78° reggimento Lupi di Toscana era un simbolo. Nel pieno della grande paura per l’Aids, il comune di Scandicci fu il primo, e anche unico comune dell’area metropolitana, a installare davanti al palazzo comunale una macchinetta per scambiare la siringa usata con una nuova, o poterla comprare a prezzo ‘politico’, le vecchie 200 lire, in modo da fare prevenzione contro le malattie trasmissibili per via ematica legate al consumo di eroina per via endovenosa. La macchinetta è andata avanti nel tempo poi si è inevitabilmente guastata. E’ stata per anni inutilizzabile, solo un monumento a quello che era stata. E non sono mancate le polemiche anche da parte dell’opposizione che chiedeva o la sostituzione o la rimozione. Alla fine, complice anche il ritorno prepotente del consumo di eroina registrato in questi anni soprattutto nelle zone lungo la tramvia, la macchina scambia siringhe è stata sostituita. La macchina è stata sostituita dalla Asl Toscana Centro in collaborazione con il Comune di Scandicci; chi vuole una nuova siringa può ottenerla sia immettendone una usata nell’apposita fessura presente nella macchina, sia inserendo una moneta da 10 centesimi.