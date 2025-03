Savino Del Bene soffre e capitola. Ora nei play off trova Busto Arsizio

SAVINO DEL BENE 1

IGOR NOVARA 3

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova ne, Mancini, Ognjenovic 1, Bajema 9, Graziani, Nwakalor 12, Carol 9, Antropova 13, Mingardi 16, Ung ne. All.: Gaspari M.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani ne, Bosio, Bartolucci, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 18, Ishikawa 16, Mims, Bonifacio 5, Aleksic 13, Mazzaro ne, Tolok 20, Akimova ne, Squarcini (L2) ne All: Bernardi L.

Arbitri: Brancati - Vagni

Parziali: 20-25, 25-16, 22-25, 15-25

A Palazzo Wanny la Savino Del Bene perde dal Novara e scende al terzo posto in classifica dietro a Conegliano e Milano; nella prima gara dei playoff incontrerà Busto Arsizio. Ha sofferto la velocità del gioco e la maggiore pericolosità dell’attacco delle ospiti (46% a 36%), superiori anche in ricezione (58%-41%); ha inciso pure la condizione di Antropova, da tempo alle prese con problemi fisici e stanchezza, e l’indisponibilità di Herbots, al rientro in squadra (e per pochi tratti in campo) dopo tre giornate di stop ma non ancora al cento per cento. Gaspari parte con Ognjenovic in regia e Antropova opposto, le centrali Nwakarol e Carol, Mingardi e Bajema in banda e Castillo libero.

Il primo set è a punti alterni fino al 10-10, poi il Novara prende quota e timbra il 15-25 con Ishikawa, il secondo è di Scandicci che lo chiude con un ace di Nwakalor e un muro di Kate.

Sull’1-1 la spinta offensiva della Savino si affloscia, le ospiti tornano avanti anche se non riesce loro il decollo e sul 19-20 l’errore di Tolok permette l’aggancio. Le biancoblù non ne approfittano e Novara va sul 2-1. La Savino Del Bene ci riprova con Mingardi, un ace di Nwakalor e un block di Carol ma dal 7-7 Novara allunga e chiude con Aleksic, Mvp dell’incontro.

Piemontesi superiori in attacco (46%-36%) e in ricezione (58%-41%), Scandicci a muro (8-7) e negli ace (7-6). Top scorer del match Tolok (20) con Alsmeier, Ishikawa e Alekisic a ruota. La più incisiva delle biancoblù è stata Mingardi (16), con Antropova 13 e Nwakalor 12, 4 ace e 3 muri.

f.m.