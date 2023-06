"Saranno anche panchine ma sembrano delle tombe" I comitati di Santo Spirito in rivolta

Sono state battezzate “bare“ le nuove sedute itineranti appena posizionate in piazza Santo Spirito e già bocciate dai residenti. "Sembra un cimitero" è stato il commento di Camilla Speranza, portavoce del Comitato dei residenti di Santo Spirito. Le panche, che ieri hanno fatto capolino in piazza Strozzi e che dopo l’Oltrarno toccheranno anche Santa Croce, rientrano nel progetto di Palazzo Vecchio di dare una risposta all’esigenza di aree sosta in centro storico nel periodo estivo in modo da garantire una migliore accoglienza dei frequentatori, sia fiorentini che turisti. Per Speranza, le sedute "non faranno altro che favorire il mangificio e saranno a servizio della movida". Maria Vannello è una delle anime della piazza. Una residente di vecchia data che ha a cuore il suo quartiere e da anni si batte per il decoro: "Sembrano tombe. Tra l’altro, per la posizione, non sono chiaramente state pensate per noi abitanti. Fossero state collocate al centro della piazza...". Un progetto che nelle intenzioni di Palazzo Vecchio ha un altro obiettivo e prevede aree di sosta modulari, costituite dalla combinazione di sedute di varie dimensioni in pietra serena di Firenzuola.

Rossella Conte