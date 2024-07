Sara incalza Roma: "Le mie proposte a Santanchè"

"Con la ministra Daniela Santanché, pur nell’inevitabile differenza di posizioni, c’è stato un incontro interlocutorio ma cordiale e, spero, costruttivo per il futuro". Un futuro prossimo (che il tempo è tiranno), almeno negli auspici della neosindaca Sara Funaro, che al pronti via del suo governo cittadino ha (ri)preso di petto la questione degli affitti brevi che negli ultimi anni hanno drogato fino allo stordimento il mercato immobiliare fiorentino in un inevitabile meccanismo di addizione turistica e sottrazione del ceto medio fiorentino.

Posto che il diritto alla casa è l’architrave dell’idea di città che Funaro ha tratteggiato in campagna elettorale è parso ai più naturale che la prima sfida della sindaca sia stata quella di avviare un percorso di tutela di studenti, lavoratori e famiglie – la cosiddetta fascia grigia – per i quali un affitto in città sta diventando l’equivalente o quasi di uno stipendio.

Nel corso del colloquio di ieri, spiega una nota del Mitur, la ministra ha innanzitutto presentato a Finaro l’impostazione dei lavori del prossimo G7 Turismo che si terrà a Firenze dal 13 al 15 novembre 2024. Poi, appunto, la questione dell’overtourism. Ufficialmente si parla di "confronto proficuo su diverse questioni legate all’impatto del turismo sulla città e al tema degli affitti brevi", tema quest’ultimo sul quale "si è avviato un dialogo, con un approccio pragmatico e collaborativo per affrontare le questioni che impattano fortemente sulla città di Firenze, che continuerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di lavorare insieme per un turismo che sia sempre più di qualità".

Funaro parla di una situazione "ormai insostenibile". "Ho fatto presente alla ministra che per città come la nostra con un alto impatto turistico legato a un’alta densità abitativaservono strumenti governativi che aiutino a governare il fenomeno". In attesa di questi però Funaro ha deciso di accellerare fissando in tempi brevi un nuovo incontro con la ministra. "Lei ha chiesto che le vengano forniti tutti i numeri sul fenomeno del turismo a Firenze – conclude la nuova inquilina della Sala di Clemente VII – Lo fraemo al più presto e insieme porteremo al ministero un pacchetto di proposte. Quali? Presto per dirlo. Voglio lavorarci bene ed arrivare con un piano realmente in grado di aiutare la nostra città"

Emanuele Baldi