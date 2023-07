Sara Funaro a Villa Ulivella e Glicini L’obiettivo: potenziare la diagnostica per ridurre le liste di attesa

L’apprezzamento vivo e sincero per un’attività fondamentale nella cura e nell’assistenza, in piena collaborazione e unità d’intenti con il Servizio sanitario pubblico. La visita dell’assessora a welfare, del Comune di Firenze Sara Funaro all’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza - Villa Ulivella e Glicini - è servita alla rappresentante della giunta di Palazzo Vecchio per apprezzare di persona il lavoro della clinica privata che è un’eccellenza cittadina come testimoniano i numeri: grazie ai 271 posti letto vengono effettuati all’anno 8.250 ricoveri, 1.300 dei quali nell’area medica, 3.200 ricoveri nell’area chirurgica (ortopedia, neurochirurgia e oculistica), 700 ricoveri nell’area riabilitativa cardiologica e neurologica. E ancora 2.900 ricoveri con Asl Toscana Centro, ospedali di Careggi e Meyer.