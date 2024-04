"Sara Funaro a Gavinana: confronto diretto con i cittadini sulla tramvia e temi cruciali per Firenze"

Secondo appuntamento a Gavinana con "Sara is in", il punto d’ascolto itinerante per i quartieri di Firenze della candidata sindaca della coalizione di centrosinistra Sara Funaro (nella foto). Un’iniziativa per confrontarsi direttamente con i singoli cittadini, che hanno avuto l’opportunità di conoscere di persona la candidata e di comunicarle direttamente segnalazioni, idee e proposte. "Sono tanti gli argomenti su cui mi sono confrontata - dice Funaro -, dalle segnalazioni sul decoro urbano al tema della sicurezza fino a quello abitativo. Molte persone hanno voluto esprimermi il loro favore al passaggio della tramvia in questa area". E ieri, dopo il sindaco Dario Nardella, anche Sara Funaro, ha stroncato quanto detto dal generale Vannacci candidato dalla Lega alle europee. "La proposta di dividere i ragazzi disabili nelle scuole vuol dire tornare a quando c’erano le classi speciali. E’ inaccettabile".