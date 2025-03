Sapere la storia per capire l’attualità

Pallanti

Stupisce che dopo 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale vissuti in pace, anche perché protetti da una forte alleanza militare (la Nato), che ha garantito le libertà civili e politiche e quindi la pace sociale in Europa, ci sia chi non vuole prendere atto di quanto sta succedendo oggi.

La Nato si regge su due piloni: buona parte dell’Europa, la Gran Bretagna, il Canada e gli Stati Uniti. Ora gli americani, con la presidenza Trump, si dimostrano poco affidabili, vista la volubilità e la imprevedibilità dell’inquilino della Casa Bianca, e i 27 Paesi dell’Unione europea hanno deciso di riarmare gli eserciti europei che fanno parte della Nato, contro il pericolo espansionistico dell’imperialismo aggressivo di Putin. Alcuni partiti politici, anche in Italia, si dichiarano contrari allo stanziamento di 800 miliardi da spendere nei prossimi anni per acquisire gli armamenti utili alla difesa dell’Europa. La Lega nel centrodestra e il 5 stelle, e un po’ tutto il centrosinistra, sono contrari, o parzialmente contrari, con diverse motivazioni, a quanto deciso all’unanimità dai capi di Stato e di governo dell’Ue. Sono ingenui e demagoghi i responsabili di queste forze politica? O sono sprovvisti di un’adeguata cultura storica che gli consenta di leggere quanto sta accadendo sotto i loro occhi, non solo in Ucraina, ma anche in tutti i Paesi confinanti con la Russia?

Dovrebbero riflettere su quanto disse Churchill dopo l’accordo di Monaco fra Francia, Gran Bretagna e Italia di Mussolini e Germania di Hitler. Il capo nazista voleva i territori della Cecoslovacchia abitati dalla popolazione di lingua tedesca. Per evitare la guerra in nome della pace, i capi della Francia e Gran Bretagna consentirono a Hitler di prendersi prima un pezzo e poi tutta la Cecoslovacchia. Prima che questo avvenisse, Churchill disse ai governanti francesi e inglesi: "Potevate scegliere fra il disonore e la guerra. Avete scelto il disonore e avrete la guerra". E così fu. Ci pensino i "pacifisti" italiani.