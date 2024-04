Santo Spirito, ci risiamo. Residenti disperati e arrabbiati: "Droga, alcol e pipì sulla chiesa"

E siamo di nuovo a parlare del gattopardesco rione di Santo Spirito, dove "tutto deve cambiare perché tutto resti come prima". Chi si è trovato a trascorrere qualche ora in piazza, soprattutto nel fine settimana, si sarà reso conto del caos che regna sovrano, del sagrato dissacrato, delle scalinate imbandite con kebab, pizze e alcol. E per non farsi mancare nulla son tornati anche i venditori abusivi di birra, vodka, vino e un gruppo spacciatori che, soprattutto a tarda sera, fa grandi affari smerciando hashish e cocaina. "Dopo un periodo breve di tranquillità sembra di essere tornati indietro nel tempo, al pre Covid e poi al 2021 e al 2022, quando in Santo Spirito si concentravano migliaia di persone", la denuncia del comitato di residenti. Che da qualche settimana documenta ciò che accade nel retro della basilica del Brunelleschi, all’altezza dell’abside, dove decine e decine di ragazzi, senza alcun problema, fanno i loro bisogni per poi tornare a bere nei tanti bar che affollano la piazza e le vie che si dipanano dalla chiesa. Padre Giuseppe Pagano, è proprio il caso di dirlo, non sa più a che santo votarsi. Dopo che il Comune ha deciso di non ripristinare il cordone anti movida (piazzato davanti alla chiesa per evitare bivacchi), tutto è tornato come prima. "Cosa vuole che le dica – afferma il priore degli agostiniani – quello che succede in questo quartiere e davanti alla nostra chiesa è sotto gli occhi di tutti. Di parole ne abbiamo sprecate troppe: qui c’è una palese mancanza di rispetto nei confronti di un bene storico-architettonico e della nostra fede. Ma dove mai si è visto, in altre parti del mondo, che la gente va a urinare sui muri di una basilica?". In nottata è stato di nuovo imbrattato il portone di Palazzo Machiavelli.

Antonio Passanese