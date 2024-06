Santo patrono, tutti gli appuntamenti in città

A Bagno a Ripoli tornano i festeggiamenti del Santo Patrono, i Santi Pietro e Paolo. Per celebrare la festività sono in programma una serie di appuntamenti che non si limiteranno alla giornata di domani.

Accanto alla tradizionale cena di comunità in piazza, sono in programma concerti, spettacoli, cinema, mercatini e intrattenimento per il pubblico di tutte le età.

Le iniziative si svolgeranno tra la Pieve di San Pietro a Ripoli e il giardino Silvano "Nano" Campeggi ai Ponti. Anche quest’anno la cena collettiva, in programma domani alle 20,30 al giardino dei Ponti, avrà finalità solidali e il ricavato sarà devoluto a tre realtà benefiche del territorio: "Un petalo per Margherita", "Gli amici del Cipo" e al piccolo Francesco.

Domenica invece, dalle 10.00 fino al tramonto – Mercatino del Viandante nel piazzale antistante la Pieve a Ripoli con stand gastronomico, truccabimbi a cura della Croce Rossa Italia di Bagno a Ripoli.

E dalle ore 16.00 appuntamento con "Raccontastorie", spettacoli teatrali per bambini. "La festa del Patrono si rinnova ogni anno mantenendo però il suo simbolo più importante – commentano il sindaco Francesco Pignotti e l’assessora allo Sviluppo economico, cultura e rievocazioni storiche Paola Nocentini –. Il simbolo resta la cena collettiva con centinaia di adesioni, ospitata anche stavolta nel piazzale dei Ponti.

Invitiamo chi ancora non lo avesse fatto a prenotare. Ma il programma comprende eventi rivolti a tutti i cittadini, grandi e piccoli. Tutto ciò non sarebbe possibile senza il lavoro e la passione di tantissimi volontari e delle associazioni del territorio a cui rinnoviamo la nostra grande stima e un ringraziamento sincero. Un invito a tutti a partecipare numerosi".