Firenze, 20 luglio 2020 - Sarà uno scherzo o qualcuno pensa davvero di evitare l’avanzata del demonio con un santino sul capo di poveri pezzi di metallo? E poi, per restare sulla religione, persino San Francesco non era forse amico dei lupi? In ogni modo, c’è chi si è preso il disturbo nelle notte di attaccare delicatamente sulla fronte delle cinquanta sculture collocate in piazza Santissima Annunziata e raffiguranti un branco di lupi, un’immagine sacra con San Michele.

E accanto al divino guerriero alato che sguaina la spada e sconfigge il drago, un’accorata preghiera: «San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sei tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo, che dio eserciti il suo dominio su di lui...» Ma forse si temeva che neppure la creatura celeste potesse bastare contro i tanti satana del presente. E così il santino è stato corredato persino da una medaglietta con la Madonna in Gloria, certamente più in alto nella scala della protezione, rispetto al se pur potente Michele.

L’operazione è stata certamente paziente e precisa: i lupi dell’artista cinese Liu Ruowang, che da lunedì scorso hanno invaso piazza Santissima Annunziata e piazza Pitti, avevano l’immagine sacra affissa tutti nello stesso punto sulla fronte, con un pezzo di scotch trasparente, senza provocare alcun danno all’opera d’arte. Tanto che non è stato complicato all’alba, quando è giunta la segnalazione alla Galleria degli Uffizi, mandare il personale a controllare i danni, togliere i santini e restituire i lupi alla loro “laicità“. Immediato il pensiero all’altro branco “accampato“ in piazza Pitti. E invece niente, lì gli animali, con le loro fauci aperte e le loro espressioni aggressive, non hanno suscitato alcuna paura o demone da esorcizzare. Anzi, da giorni tutti quelli che passano davanti alla reggia, non resistono alla tentazione di salirci sopra per una foto. Oppure li usano per appoggiarsi durante improvvisati pic nic serali.

Ora, è vero che gli animali dell’artista Liu Ruowang hanno l’aspetto minaccioso, in quanto sono lì a ricordarci il comportamento predatorio dell’uomo nei confronti dell’ambiente. E quindi i “Lupi in arrivo“ – questo il titolo dell’allestimento - rappresentano una vera e propria critica nei confronti di un mondo votato all’autodistruzione. Ma si può mai sperare che sia San Michele a invertire la rotta e a salvarci dalla natura che si ribella? Visto che la Chiesa della Santissima Annunziata è un santuario mariano tra i più venerati dai fiorentini, molti hanno pensato a un vero e proprio (!) rito antidemoniaco a bloccare l’avanzata delle bestie verso la basilica. Ogni metafora è possibile. Ma non sarebbe meglio sperare che invece sia stato solo uno scherzo?

