Santarelli, scontro in commissione. Oggi sarà sfiduciato da Pd e Avs-Ecolò: "Non può rimanere presidente"

L’ultima notte di Luca Santarelli da presidente della commissione consiliare permanente 8 alla Legalità è appena trascorsa. Questo pomeriggio il consigliere passato dai banchi della maggioranza al Gruppo Misto di minoranza (aderendo alla quarta gamba del centrodestra Noi Moderati) sarà sfiduciato con una mozione ad hoc come prescrive il Regolamento "entro 3 giorni" dalla richiesta di iscrizione a ruolo al calendario dei lavori. A presentarla, manco a dirlo, gli ex ‘compagni’ di viaggio di Santarelli da esponente della lista civica a sostegno della sindaca Sara Funaro: Pd e Avs-Ecolò. Firmatari: Luca Milani, Marco Burgassi, Caterina Arciprete, Giovanni Graziani, Stefania Collesei. Accolta l’istanza del capogruppo dem Luca Milani di riassetto delle commissioni consiliari per consentire il rispetto della proporzionalità e dei ‘pesi e contrappesi’ nella dialettica maggioranza-opposizione. Per cui, la commissione 8 adesso conta di 6 esponenti della maggioranza e 5 dell’opposizione. Dopo l’"ultima chiamata" con la richiesta di dimissioni avanzata dal Pd a Santarelli, dopo l’uscita dall’aula come segnale politico di protesta dei dem e di Avs avvenuto il passaggio di Santarelli all’opposizione, si arriva oggi al momento del voto (palese) a maggioranza assoluta.

Il pallottoliere conferma che il Pd ha i numeri per sfiduciare Santarelli. Il quale è consapevole della fine della sua presidenza. Già si sussurra il sostituto, nel momento in cui sarà rimesso nelle mani al presidente del consiglio comunale Cosimo Guccione l’iter per la nuova elezione. Il nome caldo è quello della consigliera comunale Pd Alessandra Innocenti. "Massima tranquillità: la maggioranza sarà compatta al momento del voto - assicura Milani -. Non serve pensare ai franchi tiratori. Perché parliamo di rispetto dei ruoli: Santarelli non può rimanere presidente della commissione 8, avrebbe già dovuto dimettersi".

Ordine dei lavori pertanto rivisto, vista l’"urgenza" della mozione di sfiducia emessa dal Pd. "Dispiace che sia passato in secondo piano l’audizione dei rappresentanti del mondo dell’associazionismo sul territorio fiorentino in merito alle esigenze di tutela della sicurezza dei volontari solo per tigna politica e per appigli ideologici dei vari Milani, Innocenti e Graziani", attacca Santarelli. Pronto sì domani a dar battaglia per difendere la sua scelta politica. Per quanto consapevole di dover lasciare la carica di presidente della commissione 8.

Francesco Ingardia