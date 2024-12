Sant’Angelo a Lecore. Scooter a fuoco e traffico in tilt

Sabato di incidenti stradali. Due i sinistri, con conseguenze anche sul traffico generale. Il primo su via Pistoiese, nella zona di Sant’Angelo a Lecore, all’altezza del semaforo delle scuole elementari, coinvolgendo un’auto e uno scooter, che ha poi preso fuoco. Pesantissime le ricadute sul traffico. Altro sinistro alle 20.15, sul ponte dell’Ombrone, nella zona di Castelletti. Il conducente di una vettura ha perso completamente il controllo, scontrandosi frontalmente con un’altra auto. Poi si è ribaltato un paio di volte, colpendo anche la spalletta del ponte. Sul posto è intervenuta la medicalizzata della Pubblica assistenza di Signa che ha trasportato il paziente, un 50enne residente a Comeana, all’ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Illesi il conducente e il passeggero della seconda auto.