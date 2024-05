Santa Maria Annunziata. La giornata di open day del reparto maternità

Bel pomeriggio di festa all’Open Day del reparto maternità dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Si è parlato di maternità attraverso i percorsi che a Ponte a Niccheri consentono la protezione e la promozione della salute, anche per il bene degli operatori. Molti i temi trattati, dai servizi ospedalieri ai consultori, dalle figure professionali del punto nascita alla gestione dei percorsi amministrativi fino alla salute della donna e del bambino. Presenti anche i clown e i musicisti . Per i più piccoli si è svolto anche il laboratorio "Piccola Artemisia" a cura dei volontari di Heart4Children APS. E poi merenda e musica con la New Corale Alessandri alla presenza della direttrice sanitaria Elettra Pellegrino, il primario Alberto Mattei e il sindaco Casini (nella foto al centro).

Manuela Plastina