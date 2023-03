Santa Lucia e Monte di Fò Addio ai problemi di acqua

In occasione della recente giornata mondiale dell’acqua il gruppo Sanpellegrino ha annunciato anche due specifiche iniziative mugellane. Da una parte il conseguimento, da parte dello stabilimento di Acqua Panna, a Scarperia e San Piero, della certificazione AWS (Alliance for Water Stewardship), uno standard riconosciuto a livello internazionale per la gestione sostenibile dell’acqua, che attesta il rispetto del bilancio idrico.

Nello stabilimento mugellano Acqua Panna – che anche di recente ha sviluppato progetti ambientali innovativi, come quello per la difesa delle api - ha da tempo attivato processi produttivi mirati a un utilizzo ottimale della risorsa idrica durante le lavorazioni, risparmiando in due anni qualcosa come 28 milioni di litri di acqua. Nella logica che l’acqua si imbottiglia ma non si spreca. E una parte della risorsa, attualmente non utilizzata per l’imbottigliamento, sarà indirizzata al potenziamento di un acquedotto pubblico, nel comune di Barberino di Mugello.

Il progetto sarà sviluppato insieme a Publiacqua. Così per far fronte alla storica difficoltà di garantire l’approvvigionamento idrico alle frazioni barberinesi di Santa Lucia e Monte di Fò, verrà collegata all’acquedotto pubblico un’ex-sorgente di proprietà di Sanpellegrino, denominata "Voltone", che attualmente non viene utilizzata. Sanpellegrino realizzerà la condotta di allacciamento, e garantirà la manutenzione periodica dell’opera.

Paolo Guidotti