Sanità, nuovi spazi al Serristori. In arrivo la terza sala operatoria

"Ottimizzazione delle risorse, miglioramento e integrazione con il territorio". Sono le parole d’ordine dell’impegno del direttore sanitario Martina Chellini per il Serristori: la referente del presidio sanitario di Figline annuncia per le prossime settimane le imminenti aperture di nuovi spazi e servizi dell’attività chirurgica e ambulatoriale. In fase di allestimento una terza sala chirurgica: andrà dove attualmente c’è la preospedalizzazione, che per questo motivo viene spostata al piano terra, nei locali vicino al CUP. La nuova area ospiterà una stanza di degenza aggiuntiva monitorata per il post operatorio, la stanza medici e per i briefing. I numeri della chirurgia, dicono dalla Asl, sono in crescita all’ospedale di Figline: lo scorso anno sono stati effettuati 150 interventi di ginecologia, 200 di otorinolaringoiatra, 100 per pavimento pelvico e proctologia. Con la terza sala, promettono dall’azienda, saranno abbattute anche le liste di tutta l’area vasta per interventi come ernie, colecisti, emorroidi che, curate al Serristori, permetteranno di dedicare altri ospedali alla chirurgia più complessa e oncologica. A metà maggio sarà aperto anche un ambulatorio per ginecologia di secondo livello. Intanto il punto prelievi sta lavorando a pieno ritmo, dovendo sostituire il presidio di via da Verrazzano chiuso in vista dei lavori per la Casa di Comunità. La Asl difende anche il suo centro medico avanzato, l’ambulatorio (tanto criticato) che ha preso il posto dell’ex pronto soccorso: è dedicato ai codici di bassa rilevanza e persone che si presentano da sole, senza ambulanza. Nel primo trimestre di quest’anno sono stati 609 gli accessi, con una media di 203 al mese per lo più per piccoli traumi e ferite.