Sanità, a Santa Maria Annunziata un dono speciale

Firenze, 13 novembre 2024 - Una poltrona per far stare più comodi i pazienti che devono fare chemioterapia. E' quella che è stata donata dalla Lilt Firenze al reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Santa Maria Annunziata, a Bagno a Ripoli. La cerimonia di donazione è avvenuta oggi alla presenza del presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano, di Francesco Pignotti sindaco di Bagno a Ripoli, di Elettra Pellegrino, direttore del presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata, Marco Scatizzi, direttore di Chirurgia Generale Santa Maria Annunziata, Patrizia Grassi, direttore di Infermieristica Santa Maria Annunziata, Francesca Ioia, coordinatrice della Chirurgia programmata e di Lucia Toscani dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze. “La donazione arriva come risposta alle richieste dei pazienti” spiega Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. “Le associazioni di volontariato come la Lilt fiorentina sono attente alle necessità dei cittadini e per questo sono di aiuto e di sostegno al sistema sanitario per rispondere alle necessità delle persone che vi si rivolgono,e danno un contributo importantissimo a migliorare i servizi offerti.” La poltrona relax, ergonomica, è dotata di ogni comfort e accessorio per rendere il più agevole possibile la seduta di terapia. E' stato regalato anche un paravento, per garantire privacy e tranquillità ai pazienti durante un momento così delicato e difficile come la seduta di chemioterapia. “Non possiamo che dire grazie, grazie di cuore alla Lilt per questo dono speciale. Un nuovo gesto di attenzione e di cura verso le persone che lottano contro il tumore e nei confronti del nostro ospedale. In un momento così delicato come la chemio sentirsi accolti non solo da personale qualificato ma anche in un ambiente confortevole può fare la differenza. E la Lilt ancora una volta ce lo ricorda”, afferma il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della Sds Fiorentina sud-est Francesco Pignotti. "Il nostro ringraziamento alla Lilt - commenta il direttore dell'ospedale, Elettra Pellegrino - è per questa donazione che contribuisce a migliorare il comfort dei pazienti, dimostrando sensibilità e solidarietà. Il ringraziamento è anche per il supporto che così viene dato al nostro Ospedale". “Il compito dei medici non è solo curare la malattia ma 'prendersi cura' del paziente e anche una poltrona confortevole può aiutare a farlo rendendo più agevole, per quanto possibile, il momento difficile dalla chemioterapia” afferma Lucia Toscani dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze.