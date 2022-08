Sanità: riaprono i centri prelievi di S. M. Nuova e di Sesto

Firenze, 1 agosto 2022 - Da oggi riaprono i centri prelievo dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze e del distretto di Sesto Fiorentino (Firenze), in via Gramsci. Lo rende noto l'Asl Toscana centro. I servizi saranno attivi per sei giorni alla settimana, spiega una nota, dal lunedì al sabato, con i seguenti orari: al Santa Maria Nuova dalle 7,30 alle 10,30, per l'accettazione prelievi e campioni biologici; il servizio prosegue fino alle 12,30 per la consegna dei referti e ritiro contenitori. Nel distretto di Sesto Fiorentino dalle 7,15 alle 9,45, per l'accettazione dei prelievi ambulatoriali e dalle 10 alle 12 per la prenotazione dei prelievi domiciliari, la consegna dei referti e le accettazioni dei campioni biologici. La sospensione del servizio, in particolare al Santa Maria Nuova, era stata decisa in piena emergenza sanitaria: al piano terreno dell'ospedale dove erano collocati i prelievi, si era reso necessario trasferire il poliambulatorio che a sua volta era stato allestito per l'accoglienza dei pazienti Covid in pronto soccorso.

Per quanto riguarda invece il centro prelievi di Sesto Fiorentino sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione che hanno restituito ai cittadini ambienti più accoglienti e adeguati. L'accesso ai presidi è solo su prenotazione attraverso l'utilizzo del sistema «ZeroCode», collegandosi al link dedicato https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home, oppure chiamando il numero unico aziendale 055 545454 (tasto2). Viene comunque garantito l'accesso diretto per le richieste urgenti e per le prescrizioni non dematerializzate.