Firenze, 17 aprile 2019 - Prenotare una visita specialistica o una prestazione di diagnostica strumentale online, dal proprio computer o anche dal cellulare. Per ora è possibile nelle zone di Massa Carrara, Lucca, Viareggio, Livorno e Grosseto, nei prossimi mesi il servizio si estenderà a tutta la Toscana.

La novità è stata presentata stamani dall'assessore al diritto alla salute, nel corso di una conferenza stampa durante la quale sono state date dimostrazioni pratiche di prenotazione online fai-da-te. L'assessore ha sottolineato come, attivando questo nuovo servizio semplice, veloce, sicuro, Regione Toscana continui sulla via della semplificazione, precisando che questo intervento si inserisce nell'ambito delle misure avviate nel novembre 2016, per migliorare le liste di attesa. A inizio marzo 2019 era stato pubblicato il portale dedicato ai cittadini, sui Tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), e come forte segnale di trasparenza del SSR, mostra, con aggiornamento mensili, i risultati relativi al rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per ciascun ambito territoriale regionale.

Ora è il momento del nuovo servizio di prenotazione online, che sfrutta la piattaforma informatica del Cup unico regionale, il cosiddetto Cup2.0, avviato anch'esso nel 2016, ed ora pienamente attivo e funzionante nelle zone di Massa Carrara, Lucca, Viareggio, Livorno e Grosseto. Il Cup2.0 viene ad oggi utilizzato da oltre 450 operatori giornalieri contemporanei, espone oltre 2.900 agende prenotabili in Asl Toscana Nord Ovest e oltre 1.100 agende prenotabili in Asl Toscana sud est - Grosseto, e ha consentito nel periodo gennaio-marzo 2019, oltre 483.500 operazioni (prenotazioni, disdette, annullamenti e cambi). Un importante lavoro svolto quotidianamente da tanti operatori aziendali sia agli sportelli, sia al telefono, che negli uffici che gestiscono le agende.

Ecco come funziona il nuovo servizio. I cittadini residenti nelle zone di Massa Carrara, Lucca, Viareggio, Livorno e Grosseto (circa 1.200.000), muniti di promemoria della ricetta medica elettronica (la ricetta dematerializzata su foglio bianco) potranno da oggi semplicemente inserire nel nuovo portale il proprio codice fiscale (CF) e il numero della ricetta elettronica (NRE) riportato sul promemoria, e il sistema proporrà automaticamente l'appuntamento più vicino nel tempo, compatibilmente con i criteri di priorità clinica Breve, Differibile e Programmata inserite dal medico. Nel caso l'appuntamento proposto non fosse di suo gradimento, il cittadino potrà selezionare liberamente altre date e orari, oppure potrà selezionare altre strutture sanitarie di erogazione. Il sistema opera in tempo reale sul Cup centralizzato, riservando subito gli slot scelti dal cittadino. E' importante sapere che l'utente ha 15 minuti di tempo per perfezionare la prenotazione. Trascorso tale tempo, lo slot verrà reso di nuovo disponibile ad altri utenti. Una volta confermata la prenotazione con pochi semplici passaggi, sarà generato un promemoria finale. E' importante leggerlo attentamente, per verificare la correttezza di tutti i dati, ma soprattutto è importante prendere visione delle eventuali Note di preparazione. Se non seguite correttamente, potrebbe non essere possibile eseguire la visita/esame nel giorno prefissato.

Il portale non consente la prenotazione di prestazioni con priorità prescrizione U (urgente), e non consente la prenotazione delle prestazioni di laboratorio analisi. Tutte le transazioni sono protette dal protocollo di sicurezza SSL a 128 bit e vengono memorizzate dal sistema di prenotazione, come pure l'indirizzo IP da cui si accede al sistema. Sul portale Cup Online esiste anche la sezione "i tuoi appuntamenti", dove è possibile visualizzare tutte le prenotazioni effettuate, eventualmente cambiarle o annullarle, stampare il promemoria o procedere con una disdetta. E' possibile disdire una prenotazione da portale almeno 48 ore prima dell'appuntamento fissato.

In questa prima fase di avvio sarà possibile prenotare le principali visite specialistiche (urologica, pneumologica, otorinolaringoiatrica, ortopedica, oculistica, neurologica, ginecologica, gastroenterologica, endocrinologica, dermatologica, chirurgica, cardiologica e vascolare) e le prestazioni di radiologia tradizionale dei segmenti ossei. L'offerta si amplierà sempre di più nei prossimi giorni e verrà resa via via visibile sul portale. In caso di dubbi consultare comunque il Cup di riferimento.

Le prestazioni non ancora prenotabili via internet si prenoteranno come sempre: telefonando ai numeri dei Cup-Tel, presentandosi agli sportelli delle Aziende sanitarie o in farmacia, laddove il servizio è disponibile. Il dispiegamento del progetto Cup2.0, affidato ai tecnici di Estar, e in stretta collaborazione con le direzioni delle Aziende sanitarie, continua sul resto del territorio toscano.

Sono già stati pianificati i successivi avvii di Siena, Pisa, Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, con previsione di completamento entro l'anno. Il portale è raggiungibile all'indirizzo https://prenota.sanita.toscana.it oppure dal sito del fascicolo sanitario elettronico (http://fascicolosanitario.regione.toscana.it).

In caso di difficoltà tecniche con il portale è disponibile il numero verde gratuito 800004477 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 o il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure la mail help.cse@regione.toscana.it

A breve la funzione di prenotazione verrà resa disponibile anche sull'APP SmartSST e sui Totem Punto Sì di Regione Toscana, per aumentare ancora di più i punti disponibili ai cittadini.