"Sangue e alcol in strada. Chiediamo aiuto"

Il Comitato dei residenti nel rione di San Jacopino a Firenze rende nota un’aggressione, che "non è chiaro sia successo stanotte o nelle prime ore della mattina" a un soggetto "sembra non italiano", aggredito "in via Galliano di fronte al dannato giardino, peraltro riqualificato da poco ma già avvolto da degrado e mancanza di sicurezza". Il Comitato riporta di una "lunga e copiosa scia di sangue dall’ingresso del supermercato fino a via Doni. Schizzi di sangue anche sulle tende delle botteghe del tratto in questione. Una scena da brividi ai tanti cittadini che passavano e ci chiedevano di fare qualcosa perché abbiamo paura". "Qui davanti prima o poi succede il dramma", afferma il presidente del Comitato, Simone Gianfaldoni, ma "non bisogna aspettare questo" e "chiediamo aiuto a tutte le istituzioni e forze dell’ordine. Questi soggetti, sempre più numerosi, sono già ubriachi la mattina e la sera è meglio scansare il posto", "ti prendi delle offese pesanti o una bottigliata in testa, le dipendenti del supermercato la sera hanno paura a uscire".